Можно ли победить старость?

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Можно ли повернуть время вспять?

Этот загадочный процесс постоянно протекает в каждой клетке нашего тела. Он начался ещё до нашего рождения и неизбежно ведёт нас к смерти. Учёные не знают, почему и как он происходит. Этот процесс - старение. Это естественный процесс, но наше отношение к нему начинает кардинально меняться. Сможем ли мы когда-нибудь на него повлиять?

В этом фильме мы встретимся с 95-летней женщиной, которая выкуривает по две пачки сигарет в день, выясним, может ли голубика отсрочить старость, а также познакомимся с пятилетним мальчиком с заболеванием, вызывающим преждевременное старение.

Необычные истории жизни этих людей вместе с последними достижениями науки помогают ученым лучше понять секреты старения. С возрастом наши тела неизбежно меняются, но сейчас мы, вероятно, как никогда близки к возможности влиять на то, как и когда это произойдет.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.