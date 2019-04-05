Маленький марафонец. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Документальный фильм о самом юном марафонце в мире.

Тренер вытаскивает четырехлетнего мальчика из нищеты индийских трущоб. Все начинается как история, призванная вдохновлять - маленький мальчик и его тренер вместе следуют за своей мечтой в жестоком мире. Но сказка оборачивается трагедией, обличающей темные стороны человеческой души и всю сложность индийского общества, где не решаются проблемы нищеты, организованной преступности и коррупции.

В течение пяти лет перед камерой разворачивается история, полная моральных дилемм, неожиданных поворотов и судебных тяжб.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.