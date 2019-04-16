Бегущие от войны: документальный фильм Би-би-си

  • 16 апреля 2019

Фильм доступен для просмотра только на территории России

Трогательная история двух молодых парней, пытающихся избежать гражданской войны в Сирии.

Мы видим парней на пути отчаянной попытки воссоединнения с их семьями в Европе.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.

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