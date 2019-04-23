Борьба за справедливость: Армия Гидеона

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Фильм "Армия Гидеона" рассказывает истории трех молодых государственных защитников. Они часть небольшой группы идеалистически настроенных юристов из штатов Глубокого Юга США, которые оспаривают противоречивые дела, ставящие под вопрос всю систему уголовного правосудия.

Проблема сверхурочной работы, низкой оплаты труда и огромного объема работы - обычная картина в этой сфере, поэтому даже самые преданные своему делу специалисты часто сдаются после первого года практики.

Со дня вынесения постановления Верховного суда по делу "Гидеон против Уэйнрайта", в результате которого был принят закон о праве обвиняемого на адвоката, прошло почти 50 лет. Смогут ли эти отважные юристы изменить отношение американцев к государственным защитникам сегодня?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.