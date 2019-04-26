“Мисс Венесуэла”: королевы неземной красоты

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

В Венесуэле, которой так необходим мир, проходит ежегодный конкурс красоты "Мисс Венесуэла". Его смотрит около 50 млн. человек по всей Южной Америке. Ведущая Билли Джей-Ди Портер получила эксклюзивный доступ за кулисы этого конкурса.

На что готовы пойти некоторые жительницы Венесуэлы, чтобы превратиться в королев красоты международного уровня? Билли проследила путь Майи, конкурсантки из бедного района Каракаса. Встречаясь с девушками, готовыми как угодно поменять себя и свою жизнь в погоне за богатством и красотой, их тренерами и учителями Билли пытается понять причины одержимости красотой и пластической хирургией в Южной Америке.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.