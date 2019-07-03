Подкасты
Главное
Слушать, "Что это было". Какими будут санкции ЕС против России из-за Навального?, Продолжительность 17,03
И как последние события изменили статус Алексея Навального на Западе.
Слушать, "Что это было". Как прошли акции в поддержку Навального?, Продолжительность 18,59
И какой реакции властей стоит ждать сторонникам оппозиционного политика.
Слушать, "Что это было". Сколько судов ждет Навального в России?, Продолжительность 16,54
После прибытия в Москву Навальный был задержан, потом заключен под стражу на 30 суток.
Слушать, "Что это было". Как Трамп будет жить без "Твиттера"?, Продолжительность 33,09
После беспорядков в Капитолии Трампа блокируют соцсети и ему снова грозит импичмент.
Слушать, "Что это было". Как мы запомним 2020 год?, Продолжительность 39,25
Постоянные участники и слушатели подкаста рассказывают о самом главном для них в 2020 году.
Слушать, "Что это было". Отравление Навального как главный политический скандал года, Продолжительность 35,51
История с отравлением Навального обрастает все новыми и все более удивительными деталями.
Слушать, "Что это было". Почему новый штамм Covid-19 привел к блокаде Британии?, Продолжительность 26,11
Британия оказалась практически отрезана от остального мира накануне Рождества
Слушать, Почему Путин так много говорил о Навальном?, Продолжительность 28,56
Отравление Навального стало одной из главных тем большой пресс-конференции Путина.
Слушать, "Что это было". Кто и почему не доверяет российской вакцине?, Продолжительность 35,25
Все вакцины от Covid-19 производят в спешке. Но про "Спутник V" мы знаем меньше всего.
Слушать, "Что это было". Кого и как прививают от коронавируса в России, Продолжительность 25,58
В московских больницах ждут желающих привиться, а в других российских регионах – обещанную вакцину.
Слушать, Спецвыпуск "Что это было". В поисках изобретательницы санитайзера, Продолжительность 45,54
Загадочная история забытой медсестры по имени Лупа.
Слушать, “Что это было”. Спецвыпуск: один день из жизни врача в “столицах пандемии”, Продолжительность 32,35
Истории врачей c передовой борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке, Лондоне и Москве.
Слушать, "Что это было". Спецвыпуск: как стать бердвотчером на карантине?, Продолжительность 31,59
Как и зачем люди наблюдают за птицами, и можно ли это делать, не выходя из квартиры?
Американский пирог
Слушать, "Американский пирог". Назад в будущее, Продолжительность 50,07
Бонусный эпизод: инаугурация Байдена, тучи над Трампом и другие итоги выборов в США.
Слушать, "Американский пирог". Долгое прощание, Продолжительность 1,16,12
Почему у Дональда Трампа не получилось оспорить итоги выборов президента США.
Слушать, "Американский пирог". День выборов, Продолжительность 49,19
Почему выборы президента США не закончились в день выборов?
Слушать, "Американский пирог". Перед битвой, Продолжительность 45,59
До президентских выборов в США меньше недели - самое время окинуть взглядом поле предстоящей битвы!
Слушать, "Американский пирог". Ху из мистер Байден?, Продолжительность 1,02,52
Что нужно знать о сопернике Дональда Трампа на нынешних президентских выборах.
Слушать, "Американский пирог". Чего хотят женщины, Продолжительность 58,31
Какую роль женщины-политики и женщины-избиратели играют в американской политике?
Слушать, "Американский пирог". Covid-кампания, Продолжительность 50,52
Как пандемия коронавируса и болезнь Трампа повлияют на президентские выборы?
Слушать, "Американский пирог". Карточный домик, Продолжительность 52,46
Американская политика на экране и в реальности.
Слушать, "Американский пирог". Феномен Трампа, Продолжительность 57,16
Почему Дональду Трампу удалось победить четыре года назад и каковы его шансы сейчас?
Слушать, "Американский пирог". Black Lives Matter, Продолжительность 50,57
Как проблема расизма и полицейского насилия повлияет на президентские выборы в США? Как митинги и шествия против полицейского насилия влияют на предвыборную кампанию? В этом ведущей подкаста Лизе Фохт помогает разобраться американский журналист Саймон Островский.
Слушать, "Американский пирог". From Russia with Love, Продолжительность 48,47
“Рашагейт” или российское вмешательство – снова одна из главных тем президентских выборов в США.
Слушать, "Американский пирог". В бой идут одни старики, Продолжительность 45,13
3 ноября в США пройдут президентские выборы. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне", и делает она это с помощью самих американцев.
Би-би-си.doc
Слушать, "Би-би-си.doc". Суицид на карантине, трава как чудо и Иисус вместо футбола: как мы пережили 2020 год, Продолжительность 42,22
Четыре истории о психологических проблемах во время изоляции.
Слушать, "Би-би-си.doc". Как коронавирус привел к тотальной слежке за нами, Продолжительность 49,49
Можно ли скрыться от "Большого брата" во время пандемии Covid-19?
Слушать, "Би-би-си.doc". Как коронавирус меняет рынок труда, Продолжительность 34,17
Как коронавирус изменил то, как мы работаем, и почему многие изменения останутся с нами навсегда.
Слушать, "Би-би-си.doc". Как коронавирус меняет систему образования, Продолжительность 36,43
Русская служба Би-би-си запустила новую линейку подкастов. "Би-би-си.doc" - это внимательный взгляд на обсуждаемый предмет, подробный разбор, документалка в звуке. В первом выпуске – Олег Антоненко разбирается в том, как пандемия Covid-19 стала вызовом для школ и университетов.
Слушать, "Би-би-си.doc". Нечужая кровь. Часть 2, Продолжительность 31,17
Что происходит с человеком, когда ему пересаживают чужой костный мозг? Каково это – иметь новых "родственников по крови"? Корреспондент Би-би-си Оксана Чиж продолжает рассказывать истории тех, для кого трансплантация стала шансом на спасение.
Слушать, "Би-би-си.doc". Нечужая кровь. Часть 1, Продолжительность 26,17
Как пересадка костного мозга меняет жизнь? Корреспондент Би-би-си Оксана Чиж нашла истории тех, для кого трансплантация стала шансом на спасение.
Командировка в Донецк
Слушать, "Командировка в Донецк". Эскалация, Продолжительность 31,18
Документальный подкаст-сериал о войне в Донбассе, основанный на реальных историях военных корреспондентов.
Слушать, "Командировка в Донецк". Катастрофа, Продолжительность 27,44
Документальный подкаст-сериал о войне в Донбассе, основанный на реальных историях военных корреспондентов.
Слушать, "Командировка в Донецк". Блокпост, Продолжительность 25,52
Документальный подкаст-сериал о войне в Донбассе, основанный на реальных историях военных корреспондентов.
Слушать, "Командировка в Донецк". Артобстрел, Продолжительность 25,49
Осень 2014 года. Мирные жители и журналисты пытаются выжить в прифронтовом Донецке.
Слушать, "Командировка в Донецк". Вторжение, Продолжительность 26,44
Август 2014 года. Сепаратисты при негласной поддержке России переходят в контрнаступление.
Слушать, "Командировка в Донецк". Битва, Продолжительность 32,12
Февраль 2015 года. В Дебальцеве разворачивается решающая битва войны на востоке Украины.
8 историй из 90-х
Слушать, "8 историй из 90-х": "Клятва Гиппократа", Продолжительность 26,02
1994 год. Чеченская война: хирург рискует своей жизнью, пытаясь спасать чужие.
Слушать, "8 историй из 90-х": "Два Сергея", Продолжительность 27,30
Лето 91-го. Случайная встреча танкиста и антисоветчика вмешивается в планы путчистов.
Слушать, "8 историй из 90-х". Рыночные отношения, Продолжительность 18,23
93-й год. Рынок дикого капитализма дает шанс заработать московскому студенту.
Слушать, "8 историй из 90-х": "Лучший после меня", Продолжительность 24,11
Поэт с рабочих окраин Борис Рыжий становится заложником своего литературного альтер-эго.
Слушать, "8 историй из 90-х". Наивная Лара, Продолжительность 28,39
Скромная девушка из народного ансамбля оказывается на вершине российского шоу-бизнеса.
Слушать, 8 историй из 90-х: "Парламент в огне", Продолжительность 27,48
1993 год. Конфликт президента и парламента разводит двух приятелей по разные стороны баррикад.
Слушать, 8 историй из 90-х: "Голкипер", Продолжительность 24,32
99-й год. Вратаря Александра Филимонова ждет матч, который навсегда изменит его жизнь.
Слушать, 8 историй из 90-х: "Счастье есть", Продолжительность 18,26
92-й год. После тяжелой автокатастрофы бывший спортсмен находит себя в электронной музыке.
Слушать, "8 историй из 90-х": бонусный эпизод и новые герои, Продолжительность 1,16,15
Популярные российские подкастеры вспоминают своих героев 90-х