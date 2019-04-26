На каяке через океан - документальный фильм Би-би-си

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Эндрю Макаули решил стать первым человеком, который в одиночку на каяке пересечет 1600 км, разделяющих Австралию и Новую Зеландию. Расположенное в Тихом океане Тасманово море считается одним из самых опасных мест для мореплавания.

11 января 2007 года Эндрю покинул Австралию и на пути в Новую Зеландию провел в море месяц, пережив все трудности, включая трехдневный девятибалльный шторм. 9 февраля службы береговой охраны Новой Зеландии получили сигнал бедствия. Они не смогли спасти Эндрю Макаули.

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