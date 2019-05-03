Солдаты-насильники: орудие войны - документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Где бы ни начиналась война, там появляются люди с оружием, которые насилуют местное население. В Демократической Республике Конго предположительно сотни тысяч женщин и девушек были жестоко изнасилованы. В этом документальном фильме военные преступники раскрывают скрытые мотивы и стратегии изнасилований, которые используют как военные преступления.

В попытке примириться со своим прошлым, бывший повстанец встречается с одной из своих жертв. Капитан Басима - священник в армии Конго, он работает с лицам, совершившим изнасилования. Он призывает их измениться так же, как изменился он сам.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.