Грязные тайны мира моды. Документальный фильм Би-би-си

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Известно, что один из главных источников загрязнения на планете - то, что на нас надето! Как именно наши модные пристрастия губят окружающую среду?

Журналист Би-би-си Стейси Дули - с присущей ей прямолинейностью - расследует этот вопрос и пытается призвать крупных производителей изменить положение вещей и спасти нашу планету.

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