ГМО: откуда растет страх. Документальный фильм Би-би-си
- 17 мая 2019
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Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Фильм доступен для просмотра только на территории России
Сегодня новое поколение генетически модифицированных продуктов, похоже, доказывает несостоятельность теорий критиков этой технологии. Ученые говорят, что ГМО могут помочь людям в развивающихся странах.
Правда ли что противники ГМО приносят больше вреда, чем пользы? Основана ли их позиция на фактах о генной инженерии или это просто страх?
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.