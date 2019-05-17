ГМО: откуда растет страх. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Сегодня новое поколение генетически модифицированных продуктов, похоже, доказывает несостоятельность теорий критиков этой технологии. Ученые говорят, что ГМО могут помочь людям в развивающихся странах.

Правда ли что противники ГМО приносят больше вреда, чем пользы? Основана ли их позиция на фактах о генной инженерии или это просто страх?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.