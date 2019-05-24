Британцы на русских дорогах. Часть 1. Документальный фильм Би-би-си

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Джастин Роулатт и Анита Рани отправляются в поездку по России двумя путями. Анита начинает свое путешествие из Сочи и держит путь на север и запад в бронированном внедорожнике российского производства «Комбат» и попадает в новый процветающий мир предпринимателей.

Тем временем Джастин направляется на восток на построенном в советском союзе УАЗе, сталкиваясь с миром, который вряд ли изменился со времен холодной войны.

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