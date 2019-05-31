Британцы на русских дорогах. Часть 2. Документальный фильм Би-би-си

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Джастин Роулатт и Анита Рани завершают свое путешествие по России. В Санкт-Петербурге Анита встречается с трудящимися-мигрантами и протестующими за права геев, а затем отправляется на север, чтобы встретиться с предпринимателями, собирающими икру у осетровых. Джастин продолжает путь на Урал и в Азию, проводя время с охотниками на медведей и посещая крупнейшую в России ярмарку вооружений.

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