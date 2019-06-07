Купи моего ребенка. Документальный фильм Би-би-си

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Штат Калифорния - настоящая столица усыновлений в США, при этом 85% усыновлений совершаются в частном порядке, без участия государства.

Эта сфера стала прибыльным бизнесом для агентств, всевозможных посредников и юристов. Они помогают биологическим матерям связаться с приемными родителями, которые готовы платить до 50 тысяч долларов за их ребенка. Луи Теру встретится с женщинами, которые решились передать родное дитя на открытое усыновление. Приемные родители оказывают им финансовую поддержку во время беременности и лишают биологических матерей возможность в будущем оставаться на связи со своим ребёнком.

Луи выяснит, как бедность и пережитое насилие толкают женщин на этот нелегкий шаг. Он также поговорит с приёмной матерью, которая готовится к предстоящему визиту биологической матери своего сына - женщины, много лет страдавшей наркозависимостью.

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