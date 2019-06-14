Тайны саентологии. Документальный фильм Би-би-си

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В докментальном фильме Би-би-си Джон Суини продолжает свое расследование о Церкви саентологии

Во время съемок фильма-расследования о Церкви саентологии в 2007 году некоторые высокопоставленные представители движения вступили в открытую конфронтацию с автором программы, репортером Джоном Суини.

Тогда Церковь обвинила журналиста в необъективности и попыталась помешать выходу фильма - эту кампанию поддержал даже Джон Траволта, один из самых знаменитых последователей учения. В новом фильме Джон Суини продолжает свое расследование. На этот раз один из бывших руководителей движения стал его информатором и помог ему раскрыть грязные секреты саентологии, среди приверженцев которой значатся такие голливудские звезды, как Том Круз.

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