Женщины-солдаты. Документальный фильм Би-би-си
- 21 июня 2019
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Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Фильм доступен для просмотра только на территории России
Документальный фильм Би-би-си о двух годах из жизни женщин, которые служили в израильской армии.
Израиль - это единственная страна, в которой 18-летние девушки обязаны проходить военную службу. В этом фильме некоторые из них расскажут о двух годах своей жизни, проведенных в армии.
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Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.