Женщины-солдаты. Документальный фильм Би-би-си

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Документальный фильм Би-би-си о двух годах из жизни женщин, которые служили в израильской армии.

Израиль - это единственная страна, в которой 18-летние девушки обязаны проходить военную службу. В этом фильме некоторые из них расскажут о двух годах своей жизни, проведенных в армии.

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