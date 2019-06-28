Я и мой новый мозг. Документальный фильм Би-би-си

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Как научиться жить со скрытой инвалидностью?

Этот документальный фильм расскажет о том, каково это - перенести травму головного мозга и продолжать жить. Мы узнаем, как общество воспринимает людей, борющихся с разнообразными и не всегда очевидными последствиями подобных травм.

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