Я и мой новый мозг. Документальный фильм Би-би-си
- 28 июня 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Фильм доступен для просмотра только на территории России
Как научиться жить со скрытой инвалидностью?
Этот документальный фильм расскажет о том, каково это - перенести травму головного мозга и продолжать жить. Мы узнаем, как общество воспринимает людей, борющихся с разнообразными и не всегда очевидными последствиями подобных травм.
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Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.