Матери на пределе. Документальный фильм Би-би-си
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Документальный фильм Луи Теру о трудностях материнства.
При всех своих радостях материнство может оказаться тяжелейшим испытанием для женской психики. Некоторые матери могут даже испытывать неприязнь по отношению к новорожденному. Физическая и эмоциональная травма, связанная с рождением ребёнка и необходимостью заботы о нём, во многих случаях усугубляется несоответствием между ожиданиями будущей матери и реальностью материнства.
Чувства, о которых женщины рассказывают Луи Теру, хорошо знакомы многим молодым родителям, но у героинь фильма они приняли крайнюю степень.
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