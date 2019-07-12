Сестры по несчастью. Документальный фильм Би-би-си

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Документальный фильм о драме в местном зале суда в небольшом городке в Камеруне. Прокурор и судья - обе женщины - борются с сексистскими взглядами и общественными нормами при помощи закона.

Мы встречаем женщину, которая решает разорвать свой жестокий брак и привлечь мужа к суду, и девушку, которая обвиняет соседа в изнасиловании. Одна простая камера помещает вас в эпицентр этих очень интимных драм.

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