Полиамория: любовь без границ. Документальный фильм Би-би-си
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Документальный фильм Луи Теру о полиамории и границах любви.
На протяжении веков романтические отношения опирались на идею моногамии: двое, вместе, навсегда. И всё же почти 50% браков сегодня заканчиваются разводом - значит ли это, что традиционная модель отношений устаревает? Луи Теру отправляется в Портленд, где он узнает о необычном движении, члены которого стремятся переписать правила любви.
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