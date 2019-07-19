Полиамория: любовь без границ. Документальный фильм Би-би-си

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Документальный фильм Луи Теру о полиамории и границах любви.

На протяжении веков романтические отношения опирались на идею моногамии: двое, вместе, навсегда. И всё же почти 50% браков сегодня заканчиваются разводом - значит ли это, что традиционная модель отношений устаревает? Луи Теру отправляется в Портленд, где он узнает о необычном движении, члены которого стремятся переписать правила любви.

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