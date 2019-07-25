Капоэйра. Танец или боевое искусство?

Документальный фильм Ольги Смирновой о том, кто и почему занимается капоэйрой в России.

Тысячи россиян нашли для себя новый способ обрести внутреннюю и духовную свободу. Популярность в России набирает капоэйра - афро-бразильское боевое искусство бывших рабов, больше похожее на танец. Корреспондент Би-би-си Ольга Смирнова доехала до Иркутска, чтобы встретиться с наставниками и их учениками и узнать, почему они выбрали для себя этот вид спорта.

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