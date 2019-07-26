Альбинос в Африке. Документальный фильм Би-би-си

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История девятилетнего Шиды, нового ученика в закрытой школе, созданной для защиты детей-альбиносов.

В Танзании части тела альбиноса и кровь используются знахарями для приготовления магических зелий и продаются за огромные деньги. Чтобы защитить детей-альбиносов, правительство отправляет их в школы-интернаты, вдали от семей. Этот фильм рассказывает о Шиде, танзанийском альбиносе во время его первого года обучения в новой школе, где правила строгие, а терпимость низкая.

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