Розовые сари. Документальный фильм Би-би-си

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Документальный фильм о женском движении в Индии, которое борется с патриархатом.

Познакомьтесь с движением "Розовая банда". Это группа женщин, одетых в ярко-розовые сари. Они борются против патриархальной кастовой системы в Индии.

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