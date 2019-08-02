Розовые сари. Документальный фильм Би-би-си
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Документальный фильм о женском движении в Индии, которое борется с патриархатом.
Познакомьтесь с движением "Розовая банда". Это группа женщин, одетых в ярко-розовые сари. Они борются против патриархальной кастовой системы в Индии.
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