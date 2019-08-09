Новый митинг в Москве. Смотрите прямой эфир и задавайте вопросы

Новый митинг в Москве. Смотрите наш спецэфир в YouTube в субботу 10 августа с 14:00 по московскому времени.

Мы расскажем, как проходит акция на проспекте Сахарова в прямом эфире с нашими корреспондентами, обсудим с гостями и ответим на ваши вопросы.

С помощью формы ниже вы сможете задать интересующий вас вопрос или прокомментировать предстоящий митинг.

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