Новый митинг в Москве. Смотрите прямой эфир и задавайте вопросы
- 9 августа 2019
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Новый митинг в Москве. Смотрите наш спецэфир в YouTube в субботу 10 августа с 14:00 по московскому времени.
Мы расскажем, как проходит акция на проспекте Сахарова в прямом эфире с нашими корреспондентами, обсудим с гостями и ответим на ваши вопросы.
С помощью формы ниже вы сможете задать интересующий вас вопрос или прокомментировать предстоящий митинг.
Смотрите спецвыпуск у нас в YouTube, на нашем сайте и следите за обновлениями в сетях.