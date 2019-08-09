"Нет значит нет": последствия сексуального насилия. Документальный фильм Би-би-си

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Документальный фильм о сексуальном насилии в колледжах и университетах.

Луи Теру отправляется на Восточное побережье США, чтобы выяснить, с чем связан рост числа случаев сексуального насилия в университетах. Он встречается с молодыми людьми, обвиняемыми в изнасиловании и сексуальных домогательствах. И хотя суд признал их невиновными, по их делам проводятся внутренние университетские расследования, по результатам которых им может грозить отчисление.

Луи также разговаривает с потерпевшими, которые недовольны нынешней судебной системой. Они утверждают, что университетские расследования помогают исправить давно существующую несправедливость.

Наконец, Луи узнает, как профессиональные педагоги и юристы стремятся ослабить влияние на молодёжь культуры случайных связей и привить им понимание норм сексуального поведения.

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