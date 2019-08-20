Крикет по-афгански. Документальный фильм Би-би-си

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Вдохновляющий документальный фильм про афганскую команду по крикету, которая, несмотря на войну и бедность претендует на участие в Кубке мира.

Фильм "Крикет по-афгански" рассказывает о замечательном путешествии группы молодых афганцев, которые проделали, казалось бы, невозможный путь и впервые прошли отбор на Кубок мира. Съемочная группа путешествовала вместе с ними из лагерей беженцев в Пакистане, где многие игроки изучали этот вид спорта в детстве, чтобы практиковаться в Кабуле и участвовать в отборочных турнирах за рубежом.

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