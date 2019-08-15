Чем возмутили российские рэперы исполнительницу из Бразилии
Какие темы волнуют рэперов из разных стран, и что они могут рассказать о своем опыте друг другу? Мы решили познакомить двух исполнителей из Бразилии и России.
Бразильянка Тассия прилетела в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с Антоном aka Bumble Beezy и, если получится, неформально выступить вместе.
"В России мало женщин-рэперов. Почему?" - спрашивает Тассия Антона и двух гуру российской рэп-сцены, Ресторатора и Эльдара Джарахова, и события принимают неожиданный оборот.
Автор фильма - Аня Дородейко.
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