Чем возмутили российские рэперы исполнительницу из Бразилии

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Какие темы волнуют рэперов из разных стран, и что они могут рассказать о своем опыте друг другу? Мы решили познакомить двух исполнителей из Бразилии и России.

Бразильянка Тассия прилетела в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с Антоном aka Bumble Beezy и, если получится, неформально выступить вместе.

"В России мало женщин-рэперов. Почему?" - спрашивает Тассия Антона и двух гуру российской рэп-сцены, Ресторатора и Эльдара Джарахова, и события принимают неожиданный оборот.

Автор фильма - Аня Дородейко.

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