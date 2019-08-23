Япония: история любви и ненависти. Документальный фильм Би-би-си

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Необычная история любви 56-летнего Наоки и молодой девушки, которая приняла его после того, как он потерял все из-за экономического кризиса в 90-х.

В золотые дни для экономики Японии у 56-летнего Наоки было все: он управлял бизнесом, водил новый BMW и жил в доме с шестью спальнями. Когда в начале 90-х экономика Японии потерпела крах, он потерял все, в конечном итоге развелся и остался без гроша. Он был спасен от бедности своей новой девушкой, 29-летней Йоси, которая приняла его, несмотря на то, что он жил в крошечной однокомнатной квартире.

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