Акции протеста в Москве 31 августа. Спецэфир Би-би-си в YouTube

Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Заявки подавали муниципальный депутат от "Яблока" Елена Русакова и Либертарианская партия.

Власти Москвы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день пройдет фестиваль "PRO лето", который приурочен к 1 сентября.

В ответ незарегистрированный кандидат Любовь Соболь призвала выйти на несогласованное шествие против политических репрессий.

Протесты, вызванные отказом зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму, начались в Москве в середине июля.

В эту субботу, 31 августа, Русская служба Би-би-си будет следить за тем, что происходит на улицах столицы.

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