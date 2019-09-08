Не пропустите! Спецэфир Русской службы Би-би-си об итогах выборов

8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирателям предстоит выбрать глав 19-ти регионов, мэров трех административных центров и четырех депутатов Госдумы.

Выборам предшествовали самые массовые за последние восемь лет протесты в Москве, проходят они на фоне рекордно низкого уровня доверия к власти. Мы будем внимательно следить за тем, как голосуют россияне в столице и регионах, а в 20.00 по московскому времени подведем итоги в спецэфире на нашем канале в YouTube. Не пропустите! Следите за обновлениями в наших сообществах в сетях и на нашем сайте www.bbcrussian.com.