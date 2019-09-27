29 сентября в 1500 в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг под лозунгом "Отпускай".

Это акция поддержки фигурантов "Московского дела", которые получили реальные сроки по делу о массовых беспорядках, заведенному после протестов 27 июля.

Организаторы митинга требуют прекратить дела в отношении Егора Жукова, Павла Устинова, Самариддина Раджабова и отпустить из колонии тех, кого суд туда уже отправил - Данилу Беглеца, Константина Котова, Ивана Подкопаева и других.

Смотрите спецэфир с проспекта Сахарова с 1500 по московскому времени на YouTube канале Русской службы Би-би-си, на нашем сайте bbcrussian.com, следите за обновлениями в Telegram-канале BBC News Russian.