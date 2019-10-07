Дмитрий Быков о пользе ненависти, Грете Тунберг и вечной молодости

Писатель и публицист Дмитрий Быков в интервью ведущему Би-би-си Олегу Антоненко рассказал о том, почему он считает полезной ненависть, а также почему постсоветская литература не стала таким же значительным явлением, как русская и советская литература.

Быков сравнил Россию с Гретой Тунберг и сказал, что "людей, профессионально занятых политикой, больше не существует".