Дмитрий Быков о пользе ненависти, Грете Тунберг и вечной молодости
- 7 октября 2019
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Писатель и публицист Дмитрий Быков в интервью ведущему Би-би-си Олегу Антоненко рассказал о том, почему он считает полезной ненависть, а также почему постсоветская литература не стала таким же значительным явлением, как русская и советская литература.
Быков сравнил Россию с Гретой Тунберг и сказал, что "людей, профессионально занятых политикой, больше не существует".