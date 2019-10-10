Интервью с автором "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд

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Канадская писательница Маргарет Этвуд рассказала Би-би-си об отношении к экологической ситуации в мире, процессе написания новой книги "Заветы" и возможности продолжения всемирно известного романа-антиутопии "Рассказ служанки".

Интервью опубликовано на английском языке, поэтому не забудьте включить субтитры.