Андрей Кураев: между патриархом Кириллом и Путиным нет искренней дружбы
- 17 октября 2019
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Протодиакон Андрей Кураев в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Оксане Вождаевой рассказал, как он открыл для себя феминизм, почему не подписал письмо священников в защиту обвиняемых по "московскому делу" и возможен ли импичмент патриарху.
Высказался Кураев и о недавнем венчании Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Он назвал это жестом политической лояльности патриарха Кирилла президенту Путину.