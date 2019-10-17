Андрей Кураев: между патриархом Кириллом и Путиным нет искренней дружбы

Протодиакон Андрей Кураев в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Оксане Вождаевой рассказал, как он открыл для себя феминизм, почему не подписал письмо священников в защиту обвиняемых по "московскому делу" и возможен ли импичмент патриарху.

Высказался Кураев и о недавнем венчании Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Он назвал это жестом политической лояльности патриарха Кирилла президенту Путину.