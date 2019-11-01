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Иранский военачальник, командир элитного подразделения иранской армии Касем Сулеймани сейчас находится на пике своего могущества - его почитают на Востоке, его боятся на Западе. На протяжении 20 лет он играл ключевую роль в самых значимых событиях на Ближнем Востоке.

Этот фильм посвящен его личной истории - истории превращения юноши из рабочего класса в главного военного стратега Ирана. Герои фильма - высокопоставленные военные и дипломаты - расскажут о том, какие тайные сделки и союзы заключал Сулеймани, и к какой тактике прибегали офицеры, лично ответственные за его поимку.

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