Когда у родителей возникают бытовые или финансовые проблемы, социальные службы предлагают им на время отдать детей в интернат.

В теории, государство пытается позаботиться о безопасности ребенка. Однако на практике дети получают травму от разлуки с мамой и папой, а родители теряют надежду на улучшение своей ситуации, и многие умирают. Так "социальные сироты" становятся сиротами настоящими. При этом государство тратит миллиарды рублей на содержание системы, которая в большинстве случаев вредит детям, родителям и разбивает семьи.

Государственные дети, или В плену у детдома.

Смотрите другие документальные фильмы Би-би-си здесь.