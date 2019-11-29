Домашнее насилие приводит к трагедиям в России, но некоторые женщины сопротивляются.

Муж Маргариты отрезал ей кисти рук в 2017 году, теперь она хочет добиться принятия более жестких законов о бытовом насилии. В настоящее время российский закон гласит, что преступникам, впервые совершившим преступления, не причиняющим "серьезных травм", автоматически не грозит тюремный срок.

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