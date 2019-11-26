Россию могут отстранить от Олимпиады. Опять | ТВ-новости
- 26 ноября 2019
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С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 ноября:
- Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
- Почему все больше молодых россиян хотят уехать из страны?
- В Москве прошел первый благотворительный фестиваль по сбору средств на приют для бездомных