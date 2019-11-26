Россию могут отстранить от Олимпиады. Опять | ТВ-новости

  • 26 ноября 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 ноября:

  • Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
  • Почему все больше молодых россиян хотят уехать из страны?
  • В Москве прошел первый благотворительный фестиваль по сбору средств на приют для бездомных

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