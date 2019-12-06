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В ноябре Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Его обвинили в подтасовке результатов президентских выборов. Сам Моралес назвал произошедшее "гражданским государственным переворотом". Этот фильм, снимавшийся несколько лет, - своего рода хроника первых лет правления Эво. Боливийская социалистическая революция здесь показана глазами Джованны Навии - члена конгресса и матери-одиночки. Безработные матери-одиночки, живущие в крайней бедности, ожидают от Джованны, что работая в конгрессе, она поможет создать для них достойные рабочие места.

Время идёт, и, шаг за шагом, Эво реализует то, что обещал избравшему его народу, тогда как история Джованны принимает драматический оборот. Он стал первым президентом Боливиии - представителем коренного индейского населения. Во время предвыборной кампании Эво пообещал народу произвести в стране социалистическую революцию: покончить с коррумпированной системой управления, наделить представителей индейских народов парламентской властью, национализировать природные ресурсы на благо беднейших слоёв населения.

Фильм вышел в 2009 году.

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