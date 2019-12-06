"Московское дело". Судный день-2 | ТВ новости
- 6 декабря 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 6 декабря:
- Приговоры обвиняемым по "московскому делу"
- Что такое дебаты по-британски
- Новая "Арабская весна" на Ближнем востоке?
- Почему в Эстонии лучшие школы?