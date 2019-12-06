"Московское дело". Судный день-2 | ТВ новости

  • 6 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 декабря:

  • Приговоры обвиняемым по "московскому делу"
  • Что такое дебаты по-британски
  • Новая "Арабская весна" на Ближнем востоке?
  • Почему в Эстонии лучшие школы?