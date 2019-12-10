Умер Лужков. Ушла эпоха? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 10 декабря:
- Чем запомнился Юрий Лужков москвичам?
- Приговор организаторам теракта в петербургском метро
- Навредит ли новый закон о домашнем насилии институту семьи?
- Итоги парижских переговоров Путина, Зеленского, Меркель и Макрона
- Китай заявил, что все уйгуры в воспитательных лагерях перевоспитались
- "Чем мы обидели норвежцев?" Жители Лондона о самой некрасивой елке на Трафальгарской площади