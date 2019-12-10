Умер Лужков. Ушла эпоха? | ТВ новости

  • 10 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 10 декабря:

  • Чем запомнился Юрий Лужков москвичам?
  • Приговор организаторам теракта в петербургском метро
  • Навредит ли новый закон о домашнем насилии институту семьи?
  • Итоги парижских переговоров Путина, Зеленского, Меркель и Макрона
  • Китай заявил, что все уйгуры в воспитательных лагерях перевоспитались
  • "Чем мы обидели норвежцев?" Жители Лондона о самой некрасивой елке на Трафальгарской площади

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