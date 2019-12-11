Трактор и треска: предвыборная кампания в Британии | ТВ-новости
- 11 декабря 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
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С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 декабря:
- История Светланы, оказавшейся в центре Первой чеченской войны
- Все на выборы. В четверг Британия выбирает парламент
- Геноцид или "операция по очистке": Мьянма защищается в суде ООН
- История знаменитой лондонской Карнаби-стрит