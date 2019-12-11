Трактор и треска: предвыборная кампания в Британии | ТВ-новости

  • 11 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 декабря:

  • История Светланы, оказавшейся в центре Первой чеченской войны
  • Все на выборы. В четверг Британия выбирает парламент
  • Геноцид или "операция по очистке": Мьянма защищается в суде ООН
  • История знаменитой лондонской Карнаби-стрит