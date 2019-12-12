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Никто не знает, куда исчезла принцесса Латифа Аль Мактум, дочь несметно богатого правителя Дубая. Никто не видел её с тех пор, как группа вооруженных людей захватила её во время попытки сбежать из своей золотой клетки. Готовясь к побегу, принцесса записала видео, в котором рассказала, как её могущественная семья удерживает её в стране против воли.

Создатели фильма поговорили с самыми близкими друзьями Латифы и с матросами яхты, на которой принцесса намеревалась уплыть из Эмиратов, чтобы попытаться раскрыть тайну пропавшей принцессы и выяснить, каковы на самом деле реалии жизни в Дубае - эмирате, где абсолютной властью обладает правитель Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

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