Кто убил Павла Шеремета? | ТВ-новости

  • 12 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 декабря:

  • Дипломаты нон грата. Подробности расследования убийства Зелимхана Хангошвили
  • Украинские власти назвали имя убийц Павла Шеремета
  • Эвакуация тел погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
  • День всеобщих выборов в Великобритании: история премьерства с XVIII века
  • Трубки, бигуди, ботинки - что нашли на затонувшем "Непобедимом"

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