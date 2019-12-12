Кто убил Павла Шеремета? | ТВ-новости
- 12 декабря 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 декабря:
- Дипломаты нон грата. Подробности расследования убийства Зелимхана Хангошвили
- Украинские власти назвали имя убийц Павла Шеремета
- Эвакуация тел погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
- День всеобщих выборов в Великобритании: история премьерства с XVIII века
- Трубки, бигуди, ботинки - что нашли на затонувшем "Непобедимом"