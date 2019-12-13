Консерваторы победили. Не развалится ли теперь Британия? | ТВ-новости

  • 13 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 декабря:

  • Будет ли в Шотландии референдум о независимости?
  • Почему победил Борис Джонсон и проиграл Джереми Корбин?
  • Какие выборы лучше: неожиданные британские или предсказуемые российские? Спрашиваем москвичей.
  • Первая большая победа консерваторов со времен Тэтчер: дело в харизме политиков?