Заплатит ли Twitch $2,9 млрд Rambler? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 16 декабря:
- Как Rambler насчитал такую сумму за показ матчей английской премьер-лиги на платформе Twitch?
- "Российские правители словно сибирские зимы": 20 лет Путина у власти
- Почему грузинский врач уже месяц находится в СИЗО Северной Осетии?
- Питерское кафе, где работают люди с аутизмом
- "Курс молодого бойца" для новых членов британского парламента
- Как британские папы учатся плести косы дочкам