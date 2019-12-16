Заплатит ли Twitch $2,9 млрд Rambler? | ТВ-новости

  • 16 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 16 декабря:

  • Как Rambler насчитал такую сумму за показ матчей английской премьер-лиги на платформе Twitch?
  • "Российские правители словно сибирские зимы": 20 лет Путина у власти
  • Почему грузинский врач уже месяц находится в СИЗО Северной Осетии?
  • Питерское кафе, где работают люди с аутизмом
  • "Курс молодого бойца" для новых членов британского парламента
  • Как британские папы учатся плести косы дочкам