Историческое голосование по импичменту президента США | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 декабря:
- Попытка переворота или торжество демократии? В Палате представителей американского конгресса началось историческое голосование по импичменту президента.
- Вопросы к полицейским. Участники акций протеста в Тбилиси требуют расследования смерти подростка, который выпал с 9-го этажа после допроса.
- Заключительная часть саги "Звездные войны" "Скайуокер. Восход" выходит в мировой прокат.