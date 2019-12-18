Историческое голосование по импичменту президента США | ТВ-новости

  • 18 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 декабря:

  • Попытка переворота или торжество демократии? В Палате представителей американского конгресса началось историческое голосование по импичменту президента.
  • Вопросы к полицейским. Участники акций протеста в Тбилиси требуют расследования смерти подростка, который выпал с 9-го этажа после допроса.
  • Заключительная часть саги "Звездные войны" "Скайуокер. Восход" выходит в мировой прокат.

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