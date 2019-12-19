Одна и вторая женщины Владимира Путина | ТВ-новости
- 19 декабря 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
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С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 19 декабря:
- Стрельба в российском ФСБ
- Что Владимир Путин ответил на вопрос о его дочерях
- Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявили импичмент
- Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен официально запросила Лондон о разрешении на проведение второго референдума о независимости
- Как работает бионическая рука