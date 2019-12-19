Одна и вторая женщины Владимира Путина | ТВ-новости

  • 19 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 декабря:

  • Стрельба в российском ФСБ
  • Что Владимир Путин ответил на вопрос о его дочерях
  • Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявили импичмент
  • Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен официально запросила Лондон о разрешении на проведение второго референдума о независимости
  • Как работает бионическая рука

Похожие темы