Когда пойдет российский газ? | ТВ-новости

  • 23 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 декабря:

  • Санкции против "Северного потока-2"
  • Штраф "Газпрома" Украине - чья победа?
  • Курды предупреждают о возвращении ИГ в Ираке
  • Новая работа Бэнкси в Вифлееме
  • Японские микро-дома: как в них жить?

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