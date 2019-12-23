Когда пойдет российский газ? | ТВ-новости
- 23 декабря 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 23 декабря:
- Санкции против "Северного потока-2"
- Штраф "Газпрома" Украине - чья победа?
- Курды предупреждают о возвращении ИГ в Ираке
- Новая работа Бэнкси в Вифлееме
- Японские микро-дома: как в них жить?