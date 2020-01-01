Чичваркин, Боня и Зимин: новогодняя экскурсия по Лондону
- 1 января 2020
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Русская служба Би-би-си отправляется на новогоднюю экскурсию по Лондону в двухэтажном автобусе.
Бизнесмен Евгений Чичваркин рассказывает о главных героях 2019 года, ресторатор Алексей Зимин делится рецептом лучшего в мире оливье, а блогер Виктория Боня готовит блины.
Ведущие Олег Антоненко и Яна Литвинова проводят экскурсию по Лондону и слушают уличных музыкантов.