Чичваркин, Боня и Зимин: новогодняя экскурсия по Лондону

Русская служба Би-би-си отправляется на новогоднюю экскурсию по Лондону в двухэтажном автобусе.

Бизнесмен Евгений Чичваркин рассказывает о главных героях 2019 года, ресторатор Алексей Зимин делится рецептом лучшего в мире оливье, а блогер Виктория Боня готовит блины.

Ведущие Олег Антоненко и Яна Литвинова проводят экскурсию по Лондону и слушают уличных музыкантов.