Протесты, победы, катастрофы. Итоги-2019 | ТВ-Новости

  • 30 декабря 2019

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 декабря:

  • Более 1500 акций протеста по всей России.
  • Победа капитана полуфиналистов Высшей лиги КВН, объявившего импичмент Трампу.
  • Пожары и потопы в Иркутской области: работа волонтеров в Тулуне.
  • История чернокожего ликвидатора Чернобыля.

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